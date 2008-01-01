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Новости Культура | 23 ноября 2017 | 20:05

Фотовыставка «Путешествия» фотостудии «Эзерземе-Ф»

В пятницу, 1 декабря, в 12.00 в секторе художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие фотовыставки «Путешествия» фотостудии «Эзерземе-Ф». На выставке представлены работы, в которых участники фотостудии запечатлели ярчайшие моменты своих путешествий по Европе и другим странам мира.

Фотостудия «Эзерземе-Ф» на протяжении 37-ми лет объединяет людей, которые неравнодушны к фотографии. Участники фотостудии – как профессионалы, так и любители – активно участвуют в коллективных выставках, организуют персональные фотовыставки и сотрудничают с другими фотоклубами. В 2016 году студия «Эзерземе-Ф» выпустила свой первый фотоальбом «Даугавпилс. Люди. Природа», знакомящий с творчеством членов фотостудии на протяжении последних пяти лет.
Фотовыставка «Путешествия» позволит даугавпилчанам окунуться в красочный мир ближнего и дальнего зарубежья. В экспозицию выставки вошли фотографии, сделанные в Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литве, Швеции, Турции, Греции, Франции, Германии, Бельгии, Египте, Австрии, Италии, Венгрии, Дании и Великобритании. Авторы фотографий: Линардс Онзулс, Ольга Перевалова, Сергей Соколов, Светлана Покуле, Юлия Кожемякина, Юрий Дунайскис, Инесе Минова и Елена Иванцова.
Фотовыставка «Путешествия» будет доступна в секторах художественной и отраслевой литературы ЛЦБ до 30 декабря.

Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Карина Кольцова
Тел.: 65476345
э-адрес: karina.kolcova@lcb.lv

Daugavpils.lv

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