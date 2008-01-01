В Даугавпилсе 25 и 26 ноября будет работать необычный базар детских вещей

Новости Общество | 23 ноября 2017 | 20:02

Общество ,,Fresh juice”первый раз в нашем городе организует необычный рынок, который будет работать 25 и 26 ноября в помещении ,,Magistr” на ул. Кандавас, 19 с 12.00 до 18.00. Здесь посетители смогут бесплатно выбрать одежду своим детям.

Это мероприятие организует Центр неформального образования молодёжи.

Уже с 6 ноября здесь проходила интенсивная подготовка – доставка вещей, их комплектация, приведение в порядок и упаковка для доставки на место торговли.

Эту работу делали волонтёры, которые, не считаясь своим собственным временем, гладили и сортировали предметы детского гардероба.

Общество ,,Fresh juice”принимает участие в международном проекте. Страны – участники проекта - Латвия и Турция. В его рамках каждые 2 месяца в Даугавпилсе будут находиться два студента из Турции.

Мероприятия такого рода- хорошее подспорье семьям, которые испытывают нехватку средств, чтобы обеспечить своих детей всем необходимым. Наличие пожертвованных вещей доказывает, что среди горожан и жителей Даугавпилсского края очень много неравнодушных и отзывчивых людей.

Устроители акции считают, что такой рынок станет традиционным.

Daugavpils.lv