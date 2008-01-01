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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Культура | 23 ноября 2017 | 20:00

Центр польской культуры приглашает на «Анджейки»

29 ноября, в среду, в 17:00 в Центре польской культуры (Варшавас 30) состоится традиционный польский праздник “Анджейки”.

Это вечер гаданий, предсказаний и веселья в предрождественское время. Корни праздника уходят в 16 век. Именно с того времени молодые парни и девушки гадали о любви, замужестве и женитьбе накануне Рождества, обращаясь к святому Анджею, и старались разными способами узнать о своем будущем. Это поcледний день перед рождеcтвенcким поcтом по католичеcкому календарю, когда можно и нужно веcелитьcя, гадать, пытаяcь узнать cвою судьбу.
            Мероприятие откроет театрализованное представление c участием воспитанников театральной группы «Улыбающаяся радуга». Затем Вы сможете отправиться в волшебное путешествие по самому центру и посетить гадальные салоны. Также будет возможность поучаствовать в различных конкурсах и покружить в зажигательных танцах.
Будем Вам рады на праздновании Анджеек! Приходите! Будет весело!
Входные билеты можно приобрести в Центре польской культуры в день мероприятия.

Daugavpils.lv

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