Латвия станет седьмой страной НАТО, чьи расходы на оборону составят 2% от ВВП

Новости Латвия | 23 ноября 2017 | 19:59

Утвердив бюджет, Латвия становится одной из немногих стран НАТО, чьи расходы на оборону достигнут 2% от ВВП, свидетельствует информация Министерства обороны.

В настоящий момент соответствующую рекомендацию выполняют всего шесть стран Альянса: США, Греция, Эстония, Великобритания, Румыния и Польша, которые достигли этой отметки до 2017 года.

В 2018 году оборонный бюджет Латвии достигнет 576,34 млн евро, что на 126,8 млн евро.

В прошлом году оборонный бюджет составлял 1,4% от ВВП, а в этом – 1,7%. Достигнутую отметку в 2% от ВВП Латвия обязалась сохранить и в последующие годы.

LSM