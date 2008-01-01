Четверг, 23 ноября: не забудьте зонтик!

Новости Латвия | 23 ноября 2017 | 19:57

Днем на территории Латвии столбик термометра будет на отметке от 0 до +6 градусов. Возможен дождь и мокрый снег.

В течение дня ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Утром в Риге пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха ожидается от -1 до +1 градуса. Скорость ветра составит от 6 до 11 м/c.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM