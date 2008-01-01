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Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздр ...
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам не стоит полагаться на Фортуну. Она слепа, и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?
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Новости Культура | 22 ноября 2017 | 20:30
Дж. Дж. Джилинджер возвращается в Даугавпилсский театр!
После успешного дебюта с лирической комедией «Полюбил дурак дурочку» в Даугавпилсский театр возвращается режиссер Дж. Дж. Джилинджер.
Уже 25 января состоится премьера второго спектакля Дж. Дж. Джилинджера в Даугавпилсском театре. На этот раз зрителей ждет спектакль на латышском языке «Гантеля для киллера». Билеты на премьеру продаются с 21 ноября.
Обладателей карты зрителя ждет приятный сюрприз: предъявив карту в кассе театра, до 31 декабря можно купить билеты на самые лучшие места в партере только за 6 евро!
Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv
Daugavpils.lv
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