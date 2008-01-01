Дж. Дж. Джилинджер возвращается в Даугавпилсский театр!

Новости Культура | 22 ноября 2017 | 20:30

После успешного дебюта с лирической комедией «Полюбил дурак дурочку» в Даугавпилсский театр возвращается режиссер Дж. Дж. Джилинджер.

Уже 25 января состоится премьера второго спектакля Дж. Дж. Джилинджера в Даугавпилсском театре. На этот раз зрителей ждет спектакль на латышском языке «Гантеля для киллера». Билеты на премьеру продаются с 21 ноября.

Обладателей карты зрителя ждет приятный сюрприз: предъявив карту в кассе театра, до 31 декабря можно купить билеты на самые лучшие места в партере только за 6 евро!

Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv

Daugavpils.lv