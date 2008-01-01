Прошел чемпионат по хоккею среди команд U-10

Новости Спорт | 22 ноября 2017 | 20:27

В понедельник, 20 ноября, в Даугавпилсе состоялся хоккейный турнир для самых юных игроков, представителей команд U-10, то есть для тех кому еще не исполнилось 10 лет. Помимо даугавпилсской команды в нем приняли участие и две рижские – «Марупе» и BHC. Примечательно, что организовали турнир сами родители юных спортсменов.

Гостям из Риги пришлись по душе, как организация соревнований, так и инфраструктурные возможности Ледового дворца. И хотя, по итогам соревнований нашим ребятам досталась только бронза, соперники высоко оценили игровой потенциал даугавпичан.

Иван Кокин – тренер даугавпилсских мальчишек своего разочарования результатами не скрывал, однако в целом был настроен оптимистично, ведь каждая игра, а их за день соревнований было целых четыре, заменяет несколько полноценных тренировок.

Адреналина от пережитого за день хватило всем, но больше всех досталось родителям, ведь только они знают, каково это, когда твой сын атакует или стоит на страже своих ворот. Так что эмоции лились через край.

Болевший за своих, председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим обещал приложить все усилия, чтобы таких турниров было больше и не только здесь в Даугавпилсе. В следующем году рассмотрят вопрос о том, чтобы команда наших юных игроков попала на Чемпионат Литвы. Ну а призы и подарки от спонсоров достались всем. В активе у команд появился опыт игры на большом взрослом поле, хорошая игровая практика, стремление добиваться поставленных целей. Ведь в хоккей играют только настоящие мужчины.

Daugavpils.lv