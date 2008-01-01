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Новости Политика | 22 ноября 2017 | 20:24
Мэру Даугавпилса дали срок на освоение латышского
Улучшить свои познания в госязыке даугавпилсскому градоначальнику Рихарду Эйгимсу придется в течение полгода. Столько времени ему отвел Центр госязыка, ранее наказавший политика за то, что тот не знает государственный язык на высшую степень второго уровня, как того требует закон.
Поздравление Эйгимса с ноябрьскими праздниками стало популярным в соцсетях – комментаторы не скупятся на иронию и нелестные отзывы о его владении латышским, сообщает Latvijas radio.
Сами жители Даугавпилса, опрошенные радиожурналистами, также хотели бы видеть его разговаривающим по-латышски более свободно: это пошло бы на пользу имиджу города, считают они.
Хотя у Эйгимса есть удостоверение о знании латышского на нужном уровне, выданное еще в 1997 году, проверка, которую Центр госязыка порвел в конце сентября, показала, что мэр Дацгавпилса не использует госязык на требуемом уровне, рассказала представитель ведомства Сармите Паулена. Его наказали штрафом «достаточно мотивирующего к учебе размера».
Первым из коллег Рихарда Эйгимса в Даугавпилсской думе на его проблемы с латышским указал его бывший соратник, недавно смещенный с поста градоначальника Андрей Элксниньш («Согласие»).
«Думаю, что вряд ли, общаясь от имени Даугавпилса с Ассоциацией крупных городов, Латвийским союзом самоуправлений, в Кабинете министров с представителями парвительства, он может понять, что говорят ему, и сам сказать, что он хочет сказать про город», - считает Элксниньш.
Представитель Латгальской партии, экс-мэр города Янис Лачплесис утверждает, будто проблем с латышским у Эйгимса нет. Его латышский понятен, заявил он.
Сам Рихард Эйгимс признает, что в его познаниях имеются упущения, и обещает их устранить – говорит, что уже учится. В Даугавпилсе на совершенствование знаний госязыка выделены бюджетные средства. Глава думы от этой финансовой поддержки отказался, он учится за свой счет.
LSM
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