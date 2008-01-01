Мэру Даугавпилса дали срок на освоение латышского

С праздником, Латвия!

Поздравление с 99 годовщиной провозглашения Латвийской Республики от Даугавпилсской гордумы

Вера рождает все наши идеи. И Латвия в 1918 году началась с веры в свой нар ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе

Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерально ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздр ...

Актуально!

Вниманию акционеров ДЛРЗ!

Данным АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" информирует, что начин ... {20}

Актуально!

Фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» приглашает!

24 ноября в 18.00 в концертном зале Дома Единства пройдет VII Международны ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 ноября

Всемирный день телевидения

Именины:
Андис, Зелтите / Альберт, Марфа, Михаил

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Вам доставляет удовольствие принятие на себя большой ответственности. Труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение, ибо вам достанет сил довести их до конца.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
.. -2 C
День
.. 2 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {118}

2. Автобусы и трамваи {152}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}

7. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

8. Шум на работе! Как действовать? {1}

9. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

Новости Политика | 22 ноября 2017 | 20:24

Мэру Даугавпилса дали срок на освоение латышского

Улучшить свои познания в госязыке даугавпилсскому градоначальнику Рихарду Эйгимсу придется в течение полгода. Столько времени ему отвел Центр госязыка, ранее наказавший политика за то, что тот не знает государственный язык на высшую степень второго уровня, как того требует закон.

Поздравление Эйгимса с ноябрьскими праздниками стало популярным в соцсетях – комментаторы не скупятся на иронию и нелестные отзывы о его владении латышским, сообщает Latvijas radio.

Сами жители Даугавпилса, опрошенные радиожурналистами, также хотели бы видеть его разговаривающим по-латышски более свободно: это пошло бы на пользу имиджу города, считают они.

Хотя у Эйгимса есть удостоверение о знании латышского на нужном уровне, выданное еще в 1997 году, проверка, которую Центр госязыка порвел в конце сентября, показала, что мэр Дацгавпилса не использует госязык на требуемом уровне, рассказала представитель ведомства Сармите Паулена. Его наказали штрафом «достаточно мотивирующего к учебе размера».

Первым из коллег Рихарда Эйгимса в Даугавпилсской думе на его проблемы с латышским указал его бывший соратник, недавно смещенный с поста градоначальника Андрей Элксниньш («Согласие»).

«Думаю, что вряд ли, общаясь от имени Даугавпилса с Ассоциацией крупных городов, Латвийским союзом самоуправлений, в Кабинете министров с представителями парвительства, он может понять, что говорят ему, и сам сказать, что он хочет сказать про город», - считает Элксниньш.

Представитель Латгальской партии, экс-мэр города Янис Лачплесис утверждает, будто проблем с латышским у Эйгимса нет. Его латышский понятен, заявил он.

Сам Рихард Эйгимс признает, что в его познаниях имеются упущения, и обещает их устранить – говорит, что уже учится. В Даугавпилсе на совершенствование знаний госязыка выделены бюджетные средства. Глава думы от этой финансовой поддержки отказался, он учится за свой счет.  

LSM

Добавить комментарий

 