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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Культура | 22 ноября 2017 | 20:22
Памяти Дмитрия Хворостовского: его голос переживет всех нас
В четыре утра 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет скончался выдающийся оперный певец Дмитрий Хворостовский. Неподдельное горе для меломанов всего мира. Рижской публике остается только быть счастливой, что она слышала великого певца несколько раз - в последний раз ровно год назад в филармонической Большой Гильдии.
Обладатель потрясающего баритона из сибирского Красноярска после победы в 1989 году на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания) стал мировой знаменитостью. Ему были подвластны все сцены мира, и то, что в Латвии он был несколько раз - настоящее счастье.
В 2013 году автору этих строк посчастливилось слышать Хворостовского в католическом храме под Каунасом (на фото - он на эстраде во время репетиции), и это было чудо. Концерт под открытым небом задержали на час из-за дождя и это было весьма кстати, потому что в результате в финале Хворостовский пел божественную арию Вольфрама из «Тангейзера» - под настоящими звездами в вышине.
В Латвии он выступал с оркестром по управлением Константина Орбеляна, приезжал с Игорем Крутым, летом минувшего года дал потрясающий концерт в «Дзинтари» вместе с Элиной Гаранчей.
В последний раз Дмитрий Александрович выступал в Риге 2 ноября 2016 года в Большой Гильдии, звучали романсы Рахманинова, Чайковского, Глинки. А на бис он исполнил победоносную арию Яго из «Отелло» Верди и выдающийся критик Виталий Вульф в таком случае совершенно справедливо сказал бы: «Это был триумф!» Как жаль, что ранняя смерть оборвала его оперную карьеру - она приближалась к своей кульминации...
Увы, тяжелая болезнь оказалась сильнее. Но голос Хворостовского, без всякого сомнения, переживет всех нас.
LSM
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