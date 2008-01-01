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Поздравление с 99 годовщиной провозглашения Латвийской Республики от Даугавпилсской гордумы

Вера рождает все наши идеи. И Латвия в 1918 году началась с веры в свой нар ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе

Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерально ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздр ...

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Вниманию акционеров ДЛРЗ!

Данным АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" информирует, что начин ... {20}

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Фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» приглашает!

24 ноября в 18.00 в концертном зале Дома Единства пройдет VII Международны ...

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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 ноября

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Новости Латвия | 22 ноября 2017 | 20:15

Среда, 21 ноября: почти зима

Сегодня днем в Латвии ожидается переменная погода, а на востоке страны – ясное небо, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

После ночного мороза днем столбик термометра поднимется до отметки -1..+3 градусов. Ветер будет умеренным.

В Риге сегодня до +3 градусов тепла. Осадков не прогнозируется.

Медицинский тип погоды второй благоприятный

На этом о погоде все, всего доброго и до свидания

LSM

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