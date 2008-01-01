Среда, 21 ноября: почти зима

С праздником, Латвия!
Поздравление с 99 годовщиной провозглашения Латвийской Республики от Даугавпилсской гордумы
Вера рождает все наши идеи. И Латвия в 1918 году началась с веры в свой нар ...
Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе
Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерально ...
Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе
Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздр ...
Актуально!
Актуально!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 ноября
Всемирный день телевидения
Именины:
Андис, Зелтите / Альберт, Марфа, Михаил
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Нельзя все время говорить "Это не я". Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хоть, возможно, вы пока и не знаете как.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- .. -2 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1718 ()
|GBP
|0.885 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.5585 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {118}
2. Автобусы и трамваи {152}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}
7. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
8. Шум на работе! Как действовать? {1}
9. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 ноября 2017 | 20:15
Среда, 21 ноября: почти зима
Сегодня днем в Латвии ожидается переменная погода, а на востоке страны – ясное небо, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
После ночного мороза днем столбик термометра поднимется до отметки -1..+3 градусов. Ветер будет умеренным.
В Риге сегодня до +3 градусов тепла. Осадков не прогнозируется.
Медицинский тип погоды второй благоприятный
На этом о погоде все, всего доброго и до свидания
LSM
Добавить комментарий