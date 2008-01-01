Среда, 21 ноября: почти зима

Новости Латвия | 22 ноября 2017 | 20:15

Сегодня днем в Латвии ожидается переменная погода, а на востоке страны – ясное небо, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

После ночного мороза днем столбик термометра поднимется до отметки -1..+3 градусов. Ветер будет умеренным.

В Риге сегодня до +3 градусов тепла. Осадков не прогнозируется.

Медицинский тип погоды второй благоприятный

На этом о погоде все, всего доброго и до свидания

LSM