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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 ноября
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Если есть возможность - возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
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Новости Общество | 21 ноября 2017 | 22:24
Ушли в мир иной...
С 15 по 21 ноября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 20 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Cimbrila Marija (10.05.1942 - 20.11.2017)
Davidenoka Dina (19.08.1961 - 14.11.2017)
Gaļčenko Aida (08.04.1928 - 18.11.2017)
Geikina Anna (15.02.1924 - 16.11.2017)
Jankovska Franciška (08.01.1922 - 15.11.2017)
Jonāns Sergejs (27.06.1964 - 15.11.2017)
Katkeviča Zenta (17.01.1940 - 18.11.2017)
Kudrjašova Iraida (22.04.1933 - 17.11.2017)
Leonova Olga (01.07.1952 - 16.11.2017)
Loginova Zinaida (13.08.1932 - 15.11.2017)
Morozovs Foma (01.04.1927 - 20.11.2017)
Nainiša Janīna (06.06.1956 - 15.11.2017)
Nasirs Aleksejs (31.03.1953 - 16.11.2017)
Petrova Irina (12.05.1926 - 17.11.2017)
Petrovska Ļubova (18.09.1945 - 17.11.2017)
Prokofjevs Fjodors (15.05.1945 - 15.11.2017)
Saveļjeva Marija (06.08.1938 - 17.11.2017)
Skromāns Jānis (15.12.1948 - 04.11.2017)
Surkovs Pjotrs (05.10.1957 - 14.11.2017)
Vereščagins Vladimirs (28.10.1933 - 19.11.2017).
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