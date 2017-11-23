Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 21 ноября 2017 | 21:48

На 21 ноября 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- администраторы гостиниц;

- администратор офиса;

- ассистент радиолога;

- ассистент проектов;

- ассистенты руководителя проекта;

- бармен (работа в Великобритании);

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- грузчик (работа в Кекаве);

- доярки;

- инженер по качеству;

- инженер -программист/ инженер -электронщик;

- инженер -проектировщик;

- инженер производства;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер -строитель;

- инспектор (PVD);

- каменщик;

- кладовщики;

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитер;

- конструктор;

- кулинар;

- кухонные рабочие;

- лаборант биомедицины;

- маркировщик изделий (работа в Кекаве);

- медсестра;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- менеджер проекта;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мясник (работа в Германии);

- оператор вязального оборудования;

- оператор гладильного оборудования;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочник;

- официант (работа в Великобритании);

- парикмахер;

- переводчик (командировка в Германию);

- планировщик производства;

- плотники;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник кондитера;

- портье (работа в Великобритании);

- программисты;

- продавцы;

- продавцы- консультанты;

- психолог (работа в Калупе);

- работник склада;

- работник торгового зала (работа в Риге);

- разработчик приложений (IT);

- руководитель коммунальной службы (работа в Калупе);

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель проекта;

- руководитель филиала (работа в Польше);

- сантехник;

- сборщик композитных материалов;

- сварщики;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь-монтажник;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь-сборщик;

- слесари металлоконструкций;

- снабженец;

- советник руководителя;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалисты по маникюру;

- специалисты по продажам;

- старший консультант;

- столяр;

- телефонист;

- тестер компьютерных систем;

- технолог (металлообработка/ машиностроение);

- технолог по сварке;

- технолог швейного производства;

- токарь;

- торговый агент;

- трактористы;

- уборщик;

- учитель начальной школы (работа в Науене);

- учитель дошкольного физического воспитания;

- физиотерапевт (работа в Калупе);

- фрезеровщики;

- член правления (в области здравоохранения);

- швеи;

- шлифовщик;

- электрики;

- электрослесари (КИП и А);

- экскаваторщик.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.

Государственное агентство занятости приглашает безработных в ноябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Использование электронных услуг (23.11.2017.-24.11.2017.) – 2 дня

 Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (29.11.2017.) – 1 день.

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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