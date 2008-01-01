K Senukai откроет магазин в Даугавпилсе

Новости Экономика | 21 ноября 2017 | 21:35

Пресс-фото Пресс-фото

24 ноября в Даугавпилсе, на ул. Крауяс, 2, откроется магазин нового концепта K Senukai.

Праздник покупок в честь открытия нового торгового центра будет продолжаться весь уик-энд. Магазин предлагает различные скидки.

"Я очень рад, что мы можем укрепить свои позиции в регионе, открыв новый магазин K Senukai в Даугавпилсе. Местный рынок достаточно велик для долгосрочного развития, и это большой плюс для всего региона. Здесь мы предложим покупателям самое лучшее соотношение цены и качества, широкий выбор товаров и качественное обслуживание. Чтобы обеспечить все это, на предприятии приступили к работе более 50 новых сотрудников", - рассказал заместитель генерального директора АО Kesko Senukai Latvia Мариус Шукаускас.

Как сообщалось ранее, в управляемую Kesko Senukai розничную сеть входит 101 магазин в странах Балтии. Kesko Senukai переняло у скандинавского акционера Kesko Group управление сетью из восьми магазинов K-rauta в Латвии и восьми в Эстонии. Приступив к руководству K-rauta, Kesko Senukai планирует постепенно провести модернизацию всей сети. В странах Балтии предприятия работают под следующими названиями: Kesko Senukai Latvia в Латвии, Kesko Senukai Estonia - в Эстонии, Kesko Senukai Lithuania - в Литве.

Delfi