Швеция начала разработку э-кроны — первой в мире государственной электронной валюты

Новости В мире | 21 ноября 2017 | 20:40

Возможно, первой страной, которая введет у себя электронную валюту, станет Швеция. Государство начало разработку проекта э-кроны, и уже сейчас многие местные магазины отказываются принимать наличные, сообщает Латвийское радио-4.

Программу разрабатывает шведский центробанк. Эва Юлин, замначальника Управления активами отдела маркетинговых операций, одна из участниц проекта э-кроны, рассказала, что работа над созданием электронной валюты начата в марте этого года.

Сейчас проект завершен всего на 5-10%, а подготовить все необходимое к введению э-кроны планируется лишь к 2019-2020 году. После этого программу рассмотрит правление центробанка, так что на финишную прямую валюта может выйти еще спустя 2-3 года.

При этом большинство заголовков в интернете сообщает, что Швеция намерена ввести криптовалюту. Но, по словам госпожи Юлин, э-крона — это электронная, но не криптовалюта.

«Криптовалюта для нас не так интересна, потому что криптовалюта не привязана к кому-то конкретно. Она не привязана к центробанку или к какой-то компании. Поэтому мы хотим эмитировать не криптовалюту, а именно электронную крону, которая привязана к центробанку. Мы верим, что при значительном снижении оборота наличных денег в Швеции э-крона станет отличным дополнением к наличным. Так что это не криптовалюта, это валюта, которой распоряжается центробанк. И мы, очевидно, привяжем ее к картам или приложениям, и к счету, зарегистрированному в центробанке», — пояснила она.

Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие внутреннего или внешнего администратора. Их учет, как правило, денационализирован, и, например, при передаче криптовалюты отменить транзакцию нельзя, она необратима. Это нарушает право потребителя на отмену оплаты в определенных случаях. Таким образом, Швеция выбрала цифровую версию обычной валюты.

По словам представителя центробанка, одна из целей проекта — сделать так, чтобы люди не ощутили этого перехода, чтобы он был для них комфортным и естественным. По сути, потребители, как и сегодня, будут расплачиваться картами, или переводить деньги с помощью мобильного приложения.

Юлин подчеркнула, что цель этого проекта — не отказаться от наличных, банк просто идет навстречу пожеланиям людей. Судя по цифрам, шведы все меньше пользуются «бумажными» деньгами.

«Это довольно явная тенденция в Швеции — не использовать наличные... На сегодняшний день лишь 15% платежей совершаются при помощи наличных, 85% платежей уже можно сказать цифровые, и этот процент намного больше, чем в других странах. Если говорить об обороте денег, сравните — в 2010 году в обороте было примерно 100 миллиардов шведских крон, а сейчас чуть меньше 50 миллиардов. Так что да, это резкое падение использования наличных», — указала Юлин.

В Латвии часто приходится слышать опасения по поводу отказа от наличных. Мол, людей и так контролируют. Служба госдоходов следит, сколько мы зарабатываем, сколько снимаем в банкоматах, карты клиентов магазинов тоже, кажется, «под колпаком». Словом, люди опасаются, что настанет время, когда ни один заработанный цент не ускользнет от налоговиков.

Юлин пояснила: шведский центробанк подумал и о том, чтобы оставить людям возможность не совершать абсолютно все сделки под присмотром «большого брата».

«Мы будем думать над решением вопроса анонимности. Может быть, у пользователей, например, будет возможность совершать анонимные платежи до определенной суммы. Скажем, до 500 крон. Но, если честно, я не думаю, что в Швеции этот вопрос волнует многих», — добавила она.

При этом в Швеции уже не все торговые точки принимают наличные. Кристина Луиза Олуфсен, владелица магазина, торгующего одеждой и украшениями, рассказала, что несколько лет назад в ее магазин утром ворвался грабитель — и только вмешательство покупателей спасло ситуацию. Если наличных в магазине не будет, то и соблазн грабить тоже пропадет, уверена Олуфсен. Идею э-кроны она поддерживает двумя руками.

«На самом деле у нас в стране давно думают об этом. Я читала, что к 2025-му мы все перейдем на электронную валюту и безналичные расчеты. Это интересно, потому что у нас совсем недавно вроде ввели в обращение новенькие монеты и купюры, всем они нравятся. Но на самом деле безналичные расчеты это и удобно, и безопасно. К тому же многие покупатели и сами предпочитают платить картами — по тем же причинам. У нас в Стокгольме уже много таких магазинов, как наш. Съездите в любой крупный торговый центр, там во многих торговых точках уже сегодня принимают только карты».

Швеция для Латвии уже во многом пример для подражания, да и скандинавских банков в стране хватает. Возможно, если в Швеции проект электронных денег покажет себя хорошо, нечто подобное будет реализовано и для латвийцев. Правда, рассчитывать на это в ближайшие лет десять не приходится, заверил глава правления банка Citadele Гунтис Белявскис.

«К сожалению, надо сказать, что полный уход в безналичный расчет не зависит от банков, а зависит от экономики. Мы знаем, что довольно большая часть нашей экономики — это так называемая безналоговая экономика. Думаю, не ошибусь, если скажу, что банки готовы в любом торговом месте Латвии мгновенно установить терминал, в том числе на всех рынках, в том числе в каждой маленькой лавочке. Но, к сожалению, иногда владельцы бизнеса предпочитают расчеты только наличными, и это зависит от них, а не от банков. И, я думаю, нам до скандинавского безналичного режима еще лет 15-20, потому что все-таки это не зависит от технологий, это зависит от состояния экономики», — пояснил он.

Белявскис плотно связывает отказ от наличных денег с искоренением теневой экономики в стране.

«Службы госдоходов и Министерство финансов говорят о том, что чем ниже будет уровень теневой экономики, тем больше будет налоговая масса. И, следовательно, мы все будем лучше жить, у нас больше денег будет для школ, для больниц. Но это процесс, который нельзя делать быстро, потому что все-таки, когда совсем это делается репрессивно, это ударяет по бизнесу. Я думаю, что прогресс очень хороший, особенно последние два года. Мы видим, что удельный вес расчетов карточками растет, удельный вес наличных падает, и мы видим, что у нас в этом году очень хорошее состояние бюджета, потому что налоговые доходы были очень высокими, бюджет фактически бездефицитный в этом году, и это хорошая новость для нас всех», — указал он.

В любом случае, Латвия не перейдет на электронные деньги раньше Швеции, на которую в Европе смотрят с интересом — и ждут результатов. Латвия же, в отличие от Швеции, — часть еврозоны, так что когда ЕС введет «э-евро», нам тоже придется.

Ранее о намерении ввести собственную криптовалюту — «эсткойны» — заявила Эстония.

LSM