Зима в Латвии в этом году будет теплой и сырой – американские синоптики

Новости Латвия | 21 ноября 2017 | 20:37

На большей части Европы ожидается очередная теплая зима, а в Северной Европе в зимнее время будет много осадков, прогнозирует американская компания The Weather Company.

В опубликованном во вторник прогнозе говорится, что только в Западной Европе средняя температура воздуха будет близка к климатической норме или даже слегка ее превысит. Холода же придутся на первую часть зимы.

В Восточной Европе зима ожидается теплой, а декабрь, январь и февраль станут более теплыми месяцами, чем обычно.

На севере Европы прогнозируются сильные дожди и снегопады, а на юге, наоборот, осадков будет меньше обычного.

В странах Балтии, если верить прогнозам, зима будет сравнительно теплой и сырой.

В октябре американская The Weather Company прогнозировала, что декабрь в странах Балтии может быть холоднее нормы. Но сейчас прогноз изменен в пользу теплой и дождливой зимы на всем ее протяжении.

Теплую зиму Латвии предсказывают британские и французские метеорологические службы.

LSM