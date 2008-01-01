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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 ноября
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Если есть возможность - возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
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Новости Латвия | 21 ноября 2017 | 20:34
Дожди бьют все рекорды
Нынешняя осень в Латвии — самая дождливая с начала XXI века и одна из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
До этого самой влажной была осень 2012 года, когда общее количество осадков в сентябре, октябре и ноябре достигло в среднем 252 мм. Это 126% нормы.
В этом году уже к 20 ноября в Латвии выпало в среднем 286 мм осадков, или 143% всей осенней нормы.
За все три осенних месяца больше всего осадков выпало в юго-западной части Курземе, а именно в Лиепае и Руцаве. Уровень воды в курземских реках этой осенью неоднократно превышал уровень воды во время весенних паводков последних лет.
LSM
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