Пройдет первая Даугавпилсская ресторанная декада

С праздником, Латвия!

Поздравление с 99 годовщиной провозглашения Латвийской Республики от Даугавпилсской гордумы

Вера рождает все наши идеи. И Латвия в 1918 году началась с веры в свой нар ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе

Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерально ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздр ...

Актуально!

Вниманию акционеров ДЛРЗ!

Данным АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" информирует, что начин ... {20}

Актуально!

Фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» приглашает!

24 ноября в 18.00 в концертном зале Дома Единства пройдет VII Международны ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

21 ноября

Всемирный день телевидения

Именины:
Андис, Зелтите / Альберт, Марфа, Михаил

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружить себя людьми, чьего влияния не стоит опасаться.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
.. -2 C
Утро
-1 .. 1 C
День
.. 2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {118}

2. Автобусы и трамваи {152}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Шум на работе! Как действовать? {1}

5. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

9. Кто поможет бездомному Антону? {8}

10. Даугавпилсские каратисты отлично выступили в Испании {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

Новости Общество | 21 ноября 2017 | 18:18

Пройдет первая Даугавпилсская ресторанная декада

С такой инициативой к председателю Даугавпилсской городской думы Рихарду Эйгиму обратилась группа предпринимателей. Главная мотивация – заинтересовать жителей традицией питаться вне дома и познакомить с разнообразной кухней. На встрече с мэром предприниматели, работающие в сфере общественного питания и поделились своими задумками.

Традиция для Латвии не нова. Первая ресторанная декада в Даугавпилсе запланирована уже на 10-20 декабря и будет посвящена Латгальской кухне. В акции примут участие 7 заведений, каждое разработает своё меню, но под единым девизом. Рихард Эйгим высоко оценил задумку и выразил удовлетворение, что в городе живут люди, заинтересованные в продвижении и реализации интересных идей. Со стороны думы предприниматели попросили информационную поддержку, которую мэр пообещал обеспечить. Устроители мероприятия уже готовят буклеты и плакаты, которое в ближайшее время распространят по городу, в том числе и при помощи самоуправления.
Рихард Эйгим пожелал предпринимателям удачи в начинании хорошей традиции.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 