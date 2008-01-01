Пройдет первая Даугавпилсская ресторанная декада

Новости Общество | 21 ноября 2017 | 18:18

С такой инициативой к председателю Даугавпилсской городской думы Рихарду Эйгиму обратилась группа предпринимателей. Главная мотивация – заинтересовать жителей традицией питаться вне дома и познакомить с разнообразной кухней. На встрече с мэром предприниматели, работающие в сфере общественного питания и поделились своими задумками.

Традиция для Латвии не нова. Первая ресторанная декада в Даугавпилсе запланирована уже на 10-20 декабря и будет посвящена Латгальской кухне. В акции примут участие 7 заведений, каждое разработает своё меню, но под единым девизом. Рихард Эйгим высоко оценил задумку и выразил удовлетворение, что в городе живут люди, заинтересованные в продвижении и реализации интересных идей. Со стороны думы предприниматели попросили информационную поддержку, которую мэр пообещал обеспечить. Устроители мероприятия уже готовят буклеты и плакаты, которое в ближайшее время распространят по городу, в том числе и при помощи самоуправления.

Рихард Эйгим пожелал предпринимателям удачи в начинании хорошей традиции.

Daugavpils.lv