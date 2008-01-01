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Новости Общество | 21 ноября 2017 | 18:17
На мероприятии в честь провозглашения Латвийской Республики вручены награды самоуправления
Даугавпилс вместе со всей страной отметил День провозглашения Латвийской Республики. 18 ноября на площади Виенибас собрались горожане и гости Даугавпилса.
Перед собравшимися выступил председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим. В своем выступлении он подчеркнул, что вклад в процветание нашей Латвии зависит от каждого из нас. «Все то, что мы делаем для себя с любовью к своей земле, мы делаем на благо своей страны» - сказал Рихард Эйгим.
Соблюдая традицию и в честь государственного праздника самоуправления чествует тех, кто своим трудом внес большой вклад в развитие Даугавпилса. С 2010 года Даугавпилсская дума вручает Награду года в номинациях «Здравоохранение и социальный уход», «Спорт», «Народное хозяйство», «Общественная работа». Кроме этого почетные грамоты и серебряный знак почета были вручены девятерым даугавпилчанам.
В номинации «Здравоохранение и социальный уход» Награду года получила Антонина Приедите, ставшая приемной матерью вот уже 20 детям.
Даугавпилсский спортсмен Анджей Лебедев, получивший награду года в номинации «Спорт», представлял наш город на международных соревнованиях по спидвею, популяризируя тем самым Даугавпилс и Латвию.
Предприятие «LDZ Ritošā sastāva serviss», стало обладателем награды года в номинации «Народное хозяйство». Здесь трудятся 862 работника, за 8 месяцев текущего года нетто оборот предприятия составил более 26 миллионов евро.
Руководитель и основатель общественной организации ,,Atmiņu lāde” Ирена Войтане получила Награду года в номинации «Общественная работа». Общество организует костюмированные театрализованные мероприятия по моде 19-20 веков. В 2017 году Ирена организовала экспозицию, посвященную Даугавпилсской крепости во временном отрезке с 1920 по 1940 годы. В текущем году по ее инициативе в Крепости был организован Травяной рынок.
Мероприятия, посвященные 99 годовщине Провозглашения Латвийской Республики, закончились салютом на набережной Даугавы.
Daugavpils.lv
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