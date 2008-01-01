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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Латвия | 21 ноября 2017 | 18:16
Вторник, 21 ноября: возможно, будет снег
Днем в Латвии местами возможен кратковременный снегопад с дождем, туман и обледенение на дорогах.
Ветер будет в основном слабым.
В столице днем будет до +2 градусов. Ближе к обеду возможны осадки.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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