В Белорусском центре прошел праздничный концерт «Латвии»

С праздником, Латвия!

Поздравление с 99 годовщиной провозглашения Латвийской Республики от Даугавпилсской гордумы

Вера рождает все наши идеи. И Латвия в 1918 году началась с веры в свой нар ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе

Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерально ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздр ...

Актуально!

Вниманию акционеров ДЛРЗ!

Данным АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" информирует, что начин ... {20}

Актуально!

Фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» приглашает!

24 ноября в 18.00 в концертном зале Дома Единства пройдет VII Международны ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 ноября

Всемирный день ребенка

Именины:
Анда, Андина / Валерий, Евгений

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вам лучше занять выжидательную позицию. Не стоит торопиться, и уж точно не надо заниматься закладкой краеугольных камней чего-то значительного. Ситуация скоро изменится.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {118}

2. Автобусы и трамваи {152}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Шум на работе! Как действовать? {1}

5. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

9. Кто поможет бездомному Антону? {8}

10. Даугавпилсские каратисты отлично выступили в Испании {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

Новости Культура | 20 ноября 2017 | 23:10

В Белорусском центре прошел праздничный концерт «Латвии»

ЦБК

10 ноября 2017 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) прошел концерт в честь Дня провозглашения независимости Латвийской Республики, подготовленный сотрудниками и любительскими коллективами ЦБК.

Ежегодно Центр белорусской культуры организует праздничный концерт «Латвии», и каждый год его творческие коллективы исполняют новые разученные латышские и латгальские песни и танцы, а сценарий включает важные даты в истории Латвии и Беларуси. В этот раз внимание было уделено 135-летнему юбилею классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа, их дружбе и сотрудничеству с классиком латышской литературы Райнисом.

Праздничный концерт начался с государственного гимна Латвии, в исполнении которого особенно трогательно звучал голос маленькой ученицы основной школы «Saskaņas» Лолиты Козловской. Ведущие вечера Анастасия Лукашенока и Инесса Козловская зачитали поздравление горожанам от Даугавпилской городской думы. А дальше песенные, танцевальные и поэтические номера сменяли другу дргуа, радуя зрителей, которые едва вместились в уютном зале гостеприимного Белорусского дома.

Танцевальный ансамбль «Лянок» исполнил торжественный танец «Ручник», а юные танцоры Ксения Малыгина и Артур Балтрук - зажигательный танец «Беларусь». Вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», дуэт Регины Родиковой и Татьяны Богдановой исполняли популярные песни на латышском, латгальском и белорусском языках. Органично в концертную программу вписались стихи Якуба Коласа, Янки Купалы и Райниса. А свои стихи о любви к родине с большим воодушевлением читали поэты Станислав Володько и Павел Плотников, декламировали Тереза Павлова и Галины Сонтоцкая.

Праздничный концерт «Латвии» в Центре белорусской культуры вошел в программу осенних Дней белорусской культуры в Латвии, которые проводятся в сотрудничестве с Союзом белорусов Латвии.
 

Центр белорусской культуры

Добавить комментарий

 