В Белорусском центре прошел праздничный концерт «Латвии»

Новости Культура | 20 ноября 2017 | 23:10

ЦБК ЦБК

10 ноября 2017 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) прошел концерт в честь Дня провозглашения независимости Латвийской Республики, подготовленный сотрудниками и любительскими коллективами ЦБК.

Ежегодно Центр белорусской культуры организует праздничный концерт «Латвии», и каждый год его творческие коллективы исполняют новые разученные латышские и латгальские песни и танцы, а сценарий включает важные даты в истории Латвии и Беларуси. В этот раз внимание было уделено 135-летнему юбилею классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа, их дружбе и сотрудничеству с классиком латышской литературы Райнисом.

Праздничный концерт начался с государственного гимна Латвии, в исполнении которого особенно трогательно звучал голос маленькой ученицы основной школы «Saskaņas» Лолиты Козловской. Ведущие вечера Анастасия Лукашенока и Инесса Козловская зачитали поздравление горожанам от Даугавпилской городской думы. А дальше песенные, танцевальные и поэтические номера сменяли другу дргуа, радуя зрителей, которые едва вместились в уютном зале гостеприимного Белорусского дома.

Танцевальный ансамбль «Лянок» исполнил торжественный танец «Ручник», а юные танцоры Ксения Малыгина и Артур Балтрук - зажигательный танец «Беларусь». Вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», дуэт Регины Родиковой и Татьяны Богдановой исполняли популярные песни на латышском, латгальском и белорусском языках. Органично в концертную программу вписались стихи Якуба Коласа, Янки Купалы и Райниса. А свои стихи о любви к родине с большим воодушевлением читали поэты Станислав Володько и Павел Плотников, декламировали Тереза Павлова и Галины Сонтоцкая.

Праздничный концерт «Латвии» в Центре белорусской культуры вошел в программу осенних Дней белорусской культуры в Латвии, которые проводятся в сотрудничестве с Союзом белорусов Латвии.



Центр белорусской культуры