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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Происшествия | 20 ноября 2017 | 22:22
Злоумышленники спрятали в вагонах с углем контрабанду на крупную сумму
На таможенном посту ЖДПП "Скангали" Псковской таможни (российско-латвийская граница) в результате совместного погранично-таможенного осмотра грузового поезда в двух вагонах с углем был обнаружен сокрытый от таможенного контроля товар.
Как отмечают в пресс-центре Северо-западного управления таможни ФТС России, в 50 коробках находилось 25 000 пачек сигарет различных марок. Товар изъят и помещен на ответственное хранение. По данному факту проводится проверка.
Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области на российско-латвийской границе выявляют в железнодорожных вагонах с углем различные партии сокрытых сигарет. Товар всегда изымается, возбуждаются уголовные дела. При этом попытки сокрыть сигареты в вагонах не прекращаются.
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