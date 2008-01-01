C 21 ноября на дорогах Латвии появятся еще 12 портативных фоторадаров

Новости Латвия | 20 ноября 2017 | 22:03

Пресс-фото Пресс-фото

Начиная с 21 ноября, на дорогах Латвии появятся еще 12 новых портативных фоторадаров. Как отмечает пресс-центр Госполиции, радары будут установлены в тех местах, которые признаны опасными для дорожного движения.

Новые радары были получены еще в августе 2017 года, однако в течение двух месяцев проходили тестирование на латвийских автодорогах. О том, что в дальнейшем на том или ином месте будет фоторадар, водителей предупреждали в превентивном порядке. То есть все нарушения в течение двух месяцев фиксировались, однако водителей не наказывали.

Новые фоторадары будут установлены во всех регионах Латвии.

Делфи