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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости В мире | 20 ноября 2017 | 22:01
Королева Елизавета и принц Филипп празднуют 70-ю годовщину свадьбы
Британская королева Елизавета II и принц Филипп отмечают 20 ноября 70-летие со дня свадьбы. Никаких публичных мероприятий в честь юбилея не планируется, 91-летняя Елизавета и ее 96-летний супруг будут принимать поздравления от самых близких людей на частной вечеринке в Виндзорском замке.
Нынешнее скромное празднество сильно отличается от размаха празднования серебряной, золотой и бриллиантовой годовщин, когда королева и ее супруг посещали благодарственные молебны в Вестминстерском аббатстве — именно там в 1947 году состоялась церемония их бракосочетания. Впрочем, аббатство и сегодня не стало отказываться от праздника и собирается звонить во все колокола, передает Reuters.
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