Королева Елизавета и принц Филипп празднуют 70-ю годовщину свадьбы

Новости В мире | 20 ноября 2017 | 22:01

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Британская королева Елизавета II и принц Филипп отмечают 20 ноября 70-летие со дня свадьбы. Никаких публичных мероприятий в честь юбилея не планируется, 91-летняя Елизавета и ее 96-летний супруг будут принимать поздравления от самых близких людей на частной вечеринке в Виндзорском замке.

Нынешнее скромное празднество сильно отличается от размаха празднования серебряной, золотой и бриллиантовой годовщин, когда королева и ее супруг посещали благодарственные молебны в Вестминстерском аббатстве — именно там в 1947 году состоялась церемония их бракосочетания. Впрочем, аббатство и сегодня не стало отказываться от праздника и собирается звонить во все колокола, передает Reuters.

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