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Новости Латвия | 20 ноября 2017 | 22:00

Нынешняя осень — самая дождливая с начала века

Пресс-фото

Осень в этом году в Латвии — самая дождливая с начала 21-го века и одна из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сообщает ЛЕТА.

До этого самой влажной была осень 2012 года, когда общее количество осадков в сентябре, октябре и ноябре достигло в среднем 252 мм или 126% нормы.

В этом году осенью до 20 ноября в Латвии выпало в среднем уже 286 мм осадков или 143% всей осенней нормы.

В октябре количество осадков достигло 114 мм или 158% долголетнего среднего показателя, в сентябре — 129 мм или 195% месячной нормы.
Ожидается, что ноябрь в этом году будет наименее дождливым осенним месяцем — общее количество осадков в ноябре может быть близким к норме, которая составляет 62 мм.

За все три осенних месяца больше всего осадков выпало в юго-западной части Курземе — в Лиепае и Руцаве. Уровень воды в курземских реках этой осенью неоднократно превышал уровень воды во время весенних паводков последних лет.

Температура воздуха этой осенью была немного выше обычной. В сентябре средняя температура воздуха была на 1,1 градуса выше нормы, в октябре — на 0,2 градуса ниже нормы, а ноябрь может оказаться на 2 градуса теплее обычного.

Делфи

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