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Поздравление с 99 годовщиной провозглашения Латвийской Республики от Даугавпилсской гордумы
Вера рождает все наши идеи. И Латвия в 1918 году началась с веры в свой нар ...
Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе
Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерально ...
Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе
Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздр ...
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В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
19 ноября
Всемирный день эмигранта
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Сегодня важнейшей из ваших черт, и самой необходимой станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести, рассеянности и невнимания нынче допустить никак нельзя.
Источник: ignio.com
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости Латвия | 19 ноября 2017 | 17:13
У синоптиков есть хорошие новости
До среды в Латвии продержится холодная погода, а с 23 ноября придут теплые воздушные массы, прогнозирует «Global Forecast System», сообщает ЛЕТА.
В ближайшие несколько суток температура будет колебаться около нуля градусов, ожидаются частые осадки, местами кратковременный сильный снегопад, туман и обледенение на дорогах.
23-25 ноября температура повысится до +6..+11 градусов, местами будут побиты рекорды тепла.
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