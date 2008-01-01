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Новости Общество | 19 ноября 2017 | 17:01
Мертвые деревья в Латгалии угрожают и людям, и кладбищам
Каждый год самоуправления в Латгалии защищают жителей от опасных деревьев. Однако более серьезная ситуация сложилась на кладбищах, где посаженные полвека назад деревья угрожают не только надгробьям, но и безопасности посетителей, сообщает Latvijas Radio.
Карсавский муниципалитет в сотрудничестве с арбористами недавно подсчитали скольким деревьям необходим уход за кроной и сколько больных и опасных для людей деревьев нужно будет вырубить. В итоге они приняли решение вырубить 118 деревьев и 12-ти привести в порядок крону. Впрочем, бывает, что деревья вне зависимости от их состояния вырубаются по просьбе жителей.
«Эти деревья не классифицируются как опасные, но проконсультировавшись с жильцами было решено, что эти деревья могут повредить здание и крышу. Общество решило, что хочет избавиться от них», — рассказал инженер-эколог Юрис Воркалис, подчеркивая, что вырубка, особенно в густонаселенных районах, всегда является поводом для дискуссий.
Арборист Марис Приеде отмечает, что уход за кроной дерева не подразумевает полностью спиленных ветвей. «Если их спиливают до 6 см в диаметре, то это не вредно для дерева. Скорее наоборот, потому что воздух проходит лучше и вид более эстетичный».
Вырубка деревьев в Карсавском районе в этом году проходит не только в населенных пунктах, но и на восьми кладбищах, где уже вырубили несколько крупных ив. Глядя на сердцевину усеченных стволов, становится ясно, что они вряд ли бы выжили.
Приеде объясняет, что деревья, как и люди, страдают от различных заболеваний, например, от микроорганизмов, которые убивают дерево и его корни изнутри.
Пильщик Дайнис признает, работа на кладбище требует особой внимательности, пиетета и уважения. «На кладбище надо тщательно убираться за собой, убрать весь мусор, все лишнее. Поскольку деревья тяжелые и могут нанести вред могиле, мы срубаем по 40 сантиметров, по метру, и аккуратно спускаем на землю».
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