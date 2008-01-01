Поздравление с 99 годовщиной провозглашения Латвийской Республики от Даугавпилсской гордумы

Новости Общество | 17 ноября 2017 | 16:52

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

Вера рождает все наши идеи. И Латвия в 1918 году началась с веры в свой народ и государство.

Государство – это все мы, люди, которые трудятся на своих рабочих местах, заботятся о близких, воспитывают детей, убирают дом. От нас всех зависит, какое настоящее и будущее у нашей Латвии.

Желаем добра, успехов и веры в свои силы и процветание Латвии.

Даугавпилсская городская дума