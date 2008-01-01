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Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону, а то вдруг у него еще где-нибудь номер пришпилен, другой, естественно.
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Новости Латвия | 18 ноября 2017 | 21:00
Вейонис: Латвия принадлежит народу и только от него зависит будущее страны!
Чтобы Латвия процветала и жизнь стала лучше, ни на минуту нельзя останавливаться на достигнутом, сказал во время торжественного выступления у памятника Свободы в честь 99 годовщины провозглашения независимости Латвийской Республики президент страны Раймонд Вейонис.
Вейонис подчеркнул, что сегодня начинается сотый год Латвии, в свою очередь столетие для нашей свободы означает мир, который ближе к вечности, нежели человеческой жизни. "Это вписано в историю государства с большой буквы", - сказал Вейонис.
Латвия - это не просто слово. Это вера в свободу, передаваемая из поколения в поколение, за которую нам не раз пришлось платить самую высокую цену. Это наша земля, и второй такой не найти на всем белом свете. Латвия – это мы, здесь и сейчас.
Президент также указал, что у каждого из нас здесь свой рассказ о Латвии и он хотел бы, чтобы это был длинный рассказ о нашей свободе.
"Я хочу, чтобы это была столетняя история о нашей свободе, ибо сегодня под красно-бело-красными флагами я могу смело сказать: "Мы победили."
Поэтому давайте праздновать столетие достойно! Нет лучшей причины для праздника, чем свобода, и у народа нет больше причины для чувства гордости, чем свое государство", - сказал Вейонис.
По словам главы государства, во время оккупации слова «Боже, благослови Латвию!» были опасны и запрещены.
"Сегодня мы можем спокойно петь наш гимн. Безопасно, как никогда раньше. Потому что мы не только можем, но и хотим и умеем защитить нашу страну. Это современная и свободная страна, которая для многих также является примером. На момент основания государства у нас была идея о независимости, у нас была воля принять это решение, и была единая сила выполнить это решение, чтобы построить все с самого начала, с основания. Сегодня мы имеем намного больше", - сказал президент.
Однако, как считает президент, чтобы наша страна процветала и жизнь наладилась, мы не имеем права почивать на лаврах былых достижений.
"Латвия станет долгожителем, потому что мы свободны в своем праве формировать собственное будущее и это право мы должны использовать", - заявил он.
Самый важный вопрос в том, какой Латвия станет в ближайшие двадцать, тридцать и сто лет, считает президент.
"Будущее принадлежит нашим детям и внукам, и самое ценное, что мы можем им дать, это хорошее образование. Поэтому я призываю продолжить наш путь к обществу, основанному на знаниях. Давайте поддержим тех, кто борется за образование, достойное будущего, за то, чтобы дети с удовольствием ходили в школу и были готовы к миру завтрашнего дня.
Мы - европейская страна, но и в этой области многое еще предстоит сделать. Чтобы стать частью активной Европы, уже в следующем десятилетии мы должны прекратить быть берущими и стать дающими, больше не быть робкими новичками в Европейском союзе, а его дальновидными созидателями", - указал глава государства.
После осознания своего положения, Латвия продолжит перевоплощение Европы в открытую и разнообразную, демократическую модель для остального мира.
"Следующий год принесет нам не только торжество, но и выборы в Сейму. Осенью следующего года каждый человек должен будет решить, кому мы доверим право представлять наше общество и обязанность вести нашу страну вперед", - подчеркнул Вейонис.
Глава государства призвал людей быть социально и политически активными, чтобы Латвия процветала и впредь.
"Конституция гласит, что власть принадлежит народу. Я призываю вас – не дайте этому остаться только буквой закона. Будьте готовы действовать! Следите за государственными делами, защищайте свои интересы, обсуждайте, говорите. Размышляйте сами и подключите своих близких. Используйте все возможности, предусмотренные в Конституции!
Мы знаем цену нашей независимости. Еще во многих уголках земного шара люди были бы готовы отдать все за то, что нам принадлежит – за собственное государство. Для нас это причина не только для торжества, но и для ответственности. И это лучшая причина не оставаться в стороне", - сказал Вейонис.
"Здесь, у памятника Свободы и у телевизионных экранов, я призываю вас - не оставайтесь в стороне! "Учиться никогда не бывает слишком поздно. Никогда не поздно гордиться своим народом и укреплять свою страну. И сейчас самое время вместе продолжить создание современной, демократической и открытой Латвии таким образом, чтобы мы процветали и удивляли мир еще сотни лет! Давайте отпразднуем первое столетие! И давайте проживем каждый день так, чтобы на следующее 18 ноября каждый из нас мог сказать с еще большей гордостью и уверенностью: "Латвия- это я". Боже, благослови Латвию!", - завершил выступление президент.
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