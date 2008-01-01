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Новости Общество | 17 ноября 2017 | 23:54
Латвиец поймал гигантского карпа
Этой осенью в Резекненском крае в заброшенном Иденьском пруду был выловлен карп весом более 23 килограммов.
Как рассказал удачливый рыболов Максим Бойцов, ловить рыбу в этом пруду ему предложил его знакомый.
Огромный карп был пойман рано утром. Чтобы дотащить улов до берега, Максиму понадобилось около 10 минут. По его оценке, возраст рыбы может составлять около 20 лет.
"Осенью, перед морозом, крупные карпы собираются в ямах, поэтому появляется возможность поймать одну из них. Но для этого надо хорошо знать водохранилище. Следует учитывать, что крупные рыбы не активны днем. Они начинают питаться с приходом темноты", - пояснил Максим.
Это не самый большой улов мужчины. Этим летом ему посчастливилось вытащить 15-килограммового карпа.
В Латвии до этого самый большой карп был пойман в 2015 году в Вецумниекском крае. Его вес составлял 24,71 кг.
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