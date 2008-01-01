“Купалинка” в Браславе изучала аутентичное пение

Новости Культура | 17 ноября 2017 | 23:29

ЦБК ЦБК

В субботу, 11 ноября 2017 года, в г.Браслав (Беларусь) в районном центре культуры прошел мастер-класс белорусской народной песни для ансамбля «Купалинка» даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК). Данное мероприятие стало возможно благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве между ЦБК и отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Браславского районного исполнительного комитета.

Ансамбль народной песни «Купалинка» не любит сидеть на месте, а постоянно ездит на разного рода фестивали и концерты по Латвии, Литве, Беларуси. Не так давно коллектив принимал участие в 21-ом Празднике белорусской песни в г.Швенчёнис (Литва). На этот раз выходной субботний день был посвящен поездке в приграничный белорусский город Браслав.

Многие участники ансамбля – выходцы из Беларуси, поэтому всегда с огромной радостью отправляются в путешествие на свою родину, чтобы вздохнуть полной грудью глоток родного воздуха, пройти по родной земле, пообщаться с земляками. Для ансамбля «Купалинка», который в этом году отпраздновал свое 25-летие, такие поездки - это новый ценный опыт, новые песни и новые знакомства, которые потом перерастают в плодотворное творческое сотрудничество. Ведь песня играет объединяющую роль в укреплении связей между людьми, организациями, городами и странами.

Мастер-класс проходил в Браславском центре культуры. Гостей из Латвии радушно встретила художественный руководитель народного ансамбля песни «На панадворку» Ширкевич Марина Семеновна, которая и провела занятие с «Купалинкой». Несколько часов плодотворной работы пролетели в одно мгновение. За это время ансамбль разучил две совершенно новые для себя белорусские народные песни: «Шэрая лашадачка» (которую спели на два голоса) и «Шумяць вербы» (которую пели акапельно); а еще успели пообщаться в теплой непринужденной атмосфере за чашкой вкуснейшего травяного ароматного чая, обсудили творческие идеи и планы.

Руководитель ансамбля Вечеслав Петров вручил подарок Марине Семеновне, а методист ЦБК Мария Пометько подарила фотографию ансамбля «На панадворку» с фестиваля «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», участниками которого браславский коллектив был несколько лет назад.

Для ансамбля «Купалинка» данный мастер-класс крайне полезен, поскольку любительский коллектив старательно готовится к смотру и участию во Вселатвийском празднике песни к 100-летию Латвийской Республики, а обучение фольклорному пению у носителя языка и на родине песни будет способствовать повышению качества исполнения.

Мастер-класс в Браславе состоялся в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между Даугавпилсским Центром белорусской культуры и отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Браславского райисполкома. В свою очередь, ЦБК будет скоро на фестивале «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» принимать партнеров - ансамбль «На панадворку» и делегацию Браслава.



Центр белорусской культуры