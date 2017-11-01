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Сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности.

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Новости Общество | 17 ноября 2017 | 23:13

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 8 по 14 ноября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 27 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Artemenko Irena (15.02.1949 - 09.11.2017)
Beļavskis Vladimirs (16.02.1960 - 08.11.2017)
Fedotova Nadežda (28.09.1938 - 12.11.2017)
Fiļipova Taisija (16.10.1937 - 11.11.2017)
Gelemars Ivans (28.06.1935 - 11.11.2017)
Golovcova Jevdokija (17.08.1942 - 11.11.2017)
Isajeva Ludmila (29.10.1937 - 11.11.2017)
Ivaņinoka Tatjana (22.06.1933 - 13.11.2017)
Jakovļevs Pēteris (28.08.1927 - 12.11.2017)
Krupskis Anatolijs (04.10.1959 - 07.11.2017)
Kukjans Eduards (04.01.1962 - 05.11.2017)
Kuļikova Feodosija (12.08.1936 - 14.11.2017)
Lapkovska Alīna (19.11.1949 - 13.11.2017)
Mackevičs Genadijs (05.05.1942 - 08.11.2017)
Mačuļska Anna (22.10.1927 - 09.11.2017)
Novikovs Vladimirs (12.06.1956 - 09.11.2017)
Petruseviča Regīna (15.01.1936 - 09.11.2017)
Popkova Mironija (03.01.1938 - 06.11.2017)
Sakoviča Anfisa (13.12.1944 - 13.11.2017)
Sardiko Viktors (03.09.1954 - 11.11.2017)
Seļivanovs Aleksejs (01.06.1954 - 09.11.2017)
Smirnova Jeļizaveta (11.10.1932 - 10.11.2017)
Stankevičs Viktors (20.04.1935 - 08.11.2017)
Trikovs Aleksandrs (26.06.1939 - 11.11.2017)
Tulubejevs Viktors (03.01.1937 - 12.11.2017)
Vasiļevska Janīna (06.07.1939 - 09.11.2017)
Viļmane Regīna (26.05.1943 - 13.11.2017).
 

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