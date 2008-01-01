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Новости Культура | 17 ноября 2017 | 22:49
«Ночь лицедеев-2017» - держим кулаки за Даугавпилсский театр!
23 ноября в театре «Дайлес» уже в 24-й раз пройдет торжественная церемония вручения театральных премий страны «Ночь лицедеев» (Spēlmaņu nakts). На этот раз Даугавпилсский театр впервые в своей истории рекордно представлен 10 номинантами в 8 категориях.
На этот раз Даугавпилсский театр впервые в своей истории рекордно представлен 10 номинантами в 8 категориях:
Спектакль «Пять вечеров» (режиссер Георгий Сурков) – номинация в категории «Спектакль года: большая форма»,
Спектакль «Юбилей ‘98» (режиссер Паула Плявниеце) – номинация в категории «Спектакль года: малая форма»,
Спектакль «В трясине» (режиссер Юрис Йонелис) - номинация в категории «Спектакль года: малая форма»,
Паула Плявниеце (спектакль «Юбилей ‘98») – номинация в категории «Режиссер года»,
Жанна Лубгане номинирована в категории «Актриса года» за роли Тамары («Пять вечеров») и бабушки («Юбилей ‘98»),
Кристине Вейнштейна номинирована в категории «Актриса года второго плана» за роль Лиги («Юбилей ‘98»),
Юрий Лосев номинирован в категории «Актер года второго плана» за роли Эдвина («Юбилей ‘98») и Тимофеева («Пять вечеров»),
Занда Манкопа номинирована в категории «Дебют года» за роли Джульетты («Полюбил дурак дурочку») и Кристине («В трясине»),
Агнесе Руткевича («В трясине») – номинация в категории «Событие года в оригинальной драматургии» (текст, пьеса или сценарий),
Юстине Клява («Юбилей ‘98») - номинация в категории «Событие года в оригинальной драматургии» (текст, пьеса или сценарий).
Церемонию вручений премий «Ночь лицедеев-2017» можно посмотреть в прямой трансляции на канале LTV1, начало в 21:20. Это возможность каждому стать очевидцем очень важного события в театральной жизни Латвии.
Вручение ежегодной театральной премии «Ночь лицедеев» поддерживается Фондом Бориса и Инары Тетеревых и Министерством культуры Латвийской Республики.
Даугавпилсский театр
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