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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 ноября
Международный день студентов
Именины:
Хуго, Уга, Угис / Иван, Фёдор
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Сегодняшний день принесет понимание своих ошибок, однако, умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости Политика | 17 ноября 2017 | 22:10
Бывший замглавы МВД отказался от государственной награды
Профессор Даугавпилсского университета, бывший заместитель главы МВД в правительстве Ивара Годманиса Зенон Индриковс отказался от присвоенной ему государственной награды - Креста Признания.
Отмечается, что Капитул орденов 15 ноября решил отозвать свое решение о присвоении награды 3 степени на основании положения, предписывающего, что награда возвращается, если персона перед вручением в письменном подала заявление об отказе от нее.
Индриковс всю жизнь проработал в органах внутренних дел.
Крест вручается за особую любовь к Отчизне и за достижения в государственной, общественной и культурной деятельности.
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