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Новости Политика | 17 ноября 2017 | 22:10

Бывший замглавы МВД отказался от государственной награды

Пресс-фото

Профессор Даугавпилсского университета, бывший заместитель главы МВД в правительстве Ивара Годманиса Зенон Индриковс отказался от присвоенной ему государственной награды - Креста Признания.

Отмечается, что Капитул орденов 15 ноября решил отозвать свое решение о присвоении награды 3 степени на основании положения, предписывающего, что награда возвращается, если персона перед вручением в письменном подала заявление об отказе от нее.

Индриковс всю жизнь проработал в органах внутренних дел.

Крест вручается за особую любовь к Отчизне и за достижения в государственной, общественной и культурной деятельности.

TVnet.lv

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