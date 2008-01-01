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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам стоит позволить себе немного разнообразия. И вообще, всякая перемена будет только к лучшему, вне зависимости от того вы ли ее затеяли, или она случилась без вашего участия.
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости Латвия | 17 ноября 2017 | 21:33
Какая погода ожидается в праздничный день
18 ноября в Латвии ожидается преимущественно пасмурная и ветреная погода. На большей части страны осадков будет мало, однако в Курземе возможен сильный дождь, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха предстоящей ночью составит -1..+4 градуса, на побережье - до +7 градусов.
Днем южный, юго-западный ветер в порывах достигнет 8-13 метров в секунду, на побережье - до 14-19 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня будет +3..+7 градусов.
В Риге ночь на субботу пройдет без осадков, температура воздуха составит +2..+3 градуса. Днем ожидается облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, температура составит +5..+6 градусов.
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