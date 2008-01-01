Какая погода ожидается в праздничный день

Новости Латвия | 17 ноября 2017 | 21:33

gate.belta.ru gate.belta.ru

18 ноября в Латвии ожидается преимущественно пасмурная и ветреная погода. На большей части страны осадков будет мало, однако в Курземе возможен сильный дождь, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха предстоящей ночью составит -1..+4 градуса, на побережье - до +7 градусов.

Днем южный, юго-западный ветер в порывах достигнет 8-13 метров в секунду, на побережье - до 14-19 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня будет +3..+7 градусов.

В Риге ночь на субботу пройдет без осадков, температура воздуха составит +2..+3 градуса. Днем ожидается облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, температура составит +5..+6 градусов.

TVnet