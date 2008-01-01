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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодняшний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил - успех вам обеспечен.
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости Происшествия | 17 ноября 2017 | 21:17
В Даугавпилсе полицейские оперативно задержали возможного насильника
В среду вечером, 15 ноября, Государственная полиция получила информацию о том, что в Даугавпилсе неустановленный мужчина изнасиловал и ограбил женщину, забрав мобильный телефон и украшения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день утром в Даугавпилсе по подозрению в совершении данных преступлений был задержан мужчина 1975 г.р. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления.
Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения.
Начат уголовный процесс по статье - половой акт, совершенный, используя беспомощное состояние или против воли пострадавшего, используя насилие, угрозы или доверие. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до десяти лет лишения свободы.
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