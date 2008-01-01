В Даугавпилсе приглашают на благотворительную ярмарку

Новости Общество | 17 ноября 2017 | 19:45

В конце ноября в Даугавпилсе пройдет благотворительная ярмарка. На мероприятии бесплатно будут раздавать детскую одежду, которой поделились жители. Чтобы справиться с валом приносимых коробок организаторы ярмарки позвали волонтеров, рассказывает Латгальская студия Латвийского радио 4.

В течение месяца раз в неделю в небольшой комнате молодежного центра в Даугавпилсе, заставленной коробками с детской одеждой, собирается до семи человек. На добровольных началах они помогают обществу Fresh juice готовиться к благотворительной ярмарке, на которой будут бесплатно раздавать детскую одежду. В их числе были ребята из Турции. Одна из них Бушра.

«Мы сюда приехали по международной волонтерской программе, по которой можем работать в другой стране. Здесь мы помогаем обществу Fresh juice готовится к благотворительной ярмарке», рассказал Бушра.

Бушра волонтерской работой занимается около 10 лет. По профессии она учитель и кроме подготовки к ярмарке, ведет в городе курсы английского языка.

Корхан, в свою очередь, работает в IT-сфере и для него это первый опыт волонтерской работы.

«Волонтерская работа – возможность увидеть другие культуры и страны. Ранее волонтерской работой я не занимался – это мой первый опыт. Это очень интересно. Я улучшаю свои навыки и помогаю другим», - сказал Корхан.

Впервые помочь с приведением в порядок одежды пришла даугавпилчанка Лаура:

«Я увидела пост на фейсбуке, что нужны добровольцы. Я подумала, у меня вечер свободный, почему бы нет. Можно заполнить свое время после работы и кому-то помочь. Захотелось какого-то движения».

Идея ярмарки переродилась из желания помочь другим. Дома было много вещей, из которых ребенок вырос. Было решено ее подарить, рассказывает участник общества Fresh juice Евгения Цимошка:

«Написала на фейсбуке, что отдаю одежду. Один раз позвонила женщина: «У вас нет того-то?». Я ответила, что есть. Второй раз позвонили, когда позвонили в третий раз, я решила затеять эту акцию. Честно говоря, не ожидала такого ажиотажа. Я указала этот адрес. Две недели не приходила, а когда пришла, здесь было 14 мешков одежды».

С распространением информации об акции количество мешков и коробок росло, как снежный ком. Кроме одежды приносят игрушки, есть велосипед и пара колясок.

«Тут есть вещи с ценниками, видно люди покупали и приносили. Те же коляски, их могли продать, но их привезли сюда. Наверно это доказательство того, что Даугавпилс не такой уж серый город. У нас есть добрые сердца, у нас есть люди, которые хотят работать, делать. Яркий пример – наши волонтеры, которые приходят добровольно», - говорит Цимошка.

В небольшой комнате волонтеры проглаживают принесенную одежду, затем раскладывают по коробкам. В день ярмарки одежда будет развешена по секциям.

«Нам предлагали сначала пускать только тех, у кого есть документ о статусе малообеспеченного, но мы подумали, что это нечестно, потому что некоторые семьи не могут получить, некоторые не идут, не которым не дают. Пускай приходят все, кто хочет», - считает Евгения Цимошка.

Одежду принимают до 20 ноября, иначе ребята не справятся с подготовкой. Ярмарка пройдет 25-26 ноября с 12.00 до 18.00 в зале для зумбы на ул. Кандавас, 19.

По данным центрального статистического управления за 2016 год более четверти населения Латвии имеют проблемы материального обеспечения. Более трети (34%) жителей Латгалии много себе не могут позволить.

LSM