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Новости Общество | 16 ноября 2017 | 19:28
Наградили победителей программы грантов «Импульс»
15 ноября в помещении детского клуба CHUCHA CHACHA прошло награждение лауреатов программы грантов «Импульс» Даугавпилсской городской думы. Отметим, что гранты присуждаются самоуправлением уже четвертый год подряд и в этом году на суд жюри были представлены 19 бизнес-идей, 10 из которых были поддержаны. Как всегда, выбор проектов основывался на строгих критериях отбора.
По мнению специалистов, качество заявок растет год от года, да и сами идеи отличаются творческим подходом и нестандартными решениями. В этом году проекты победителей представляют такие сферы предпринимательства как производство и дизайн одежды, активный туризм, услуги быта, производство мебели, организация спортивных мероприятий для детей, рекламные и маркетинговые услуги и другие.
В церемонии награждения принял участие первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов, который вручил гранты победителям и выразил удовлетворение, что в нашем городе живут такие предприимчивые, творческие и перспективные предприниматели.
И вот пример, Людмила Гравеле создала мастерскую, в которой шьет красивые и удобные домашние халаты для детей и взрослых. Грант требуется для закупки нового оборудования и расширения предложения.
Инга и Евгений Артемьевы развивают в городе и районе активный водный туризм. Их бизнес – прокат лодок и оборудования для отдыха на воде. Полученное финансирование предприниматели используют для увеличения парка каяков и создания зон отдыха для сплавляющихся по реке.
Андрис Доникс работает в сфере услуг: предлагает мытье окон и фасадов. Его услугами уже пользуются лечебные учреждения, магазины и фирмы города. Грант использует для покупки нового оборудования и увеличения производительности труда.
Отметим, что в этом году самоуправление увеличило объем финансирования конкурса до 60 тысяч евро. Максимальный объем гранта для одного проекта остался прежним – 7 тысяч евро.
Daugavpils.lv
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