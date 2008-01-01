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Сегодня вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Его лучше утолить сразу, ибо в запущенных формах он может принимать довольно неприятные формы.
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Новости Общество | 17 ноября 2017 | 19:22
Мэр поздравил чету Четверговых с 60 годовщиной совместной жизни
Согласитесь – 60 лет совместной жизни – дата особенная, понятно, что там, где справляют такой юбилей и живут душа в душу, и детей воспитали хороших, и счастье в этом доме поселилось на долго. В семью Четверговых, отметивших такую замечательную дату, приехали председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим и заведущая Отделом ЗАГС Инесе Эйсане.
Они вручили молодоженам памятное свидетельство о браке, пожелали здоровья и процветания семье Четверговых. Тереза и Петр Четверговы вырастили сына Виктора, который для них во всем является помощником и опорой.
А началось все 60 с лишним лет назад, когда красавец-офицер Петр Четвергов начал ухаживать за выпускницей медицинского училища Терезой-Франтишкой. Как рассказывает сама Тереза, мама была против их дружбы, уж очень не хотела она зятя военнослужащего. Однако, впоследствии смирилась с выбором дочери, ведь брак получился крепкий, основанный на взаимной любви, доверии и уважении. Выпускник Военной академии химической защиты Петр Четвергов всю жизнь проработал в системе Гражданской обороны, три раза был в Чернобыле на работах по ликвидации последствий ядерной катастрофы, руководил спасательными работами и здесь, в Латгалии, награжден медалями и почетными грамотами. Тереза Четвергова работала на фельдшерском пункте Общества слепых, занималась лечебной и санитарно-просветительской работой.
Рассказов о жизни у Четверговых с запасом. Можно долго слушать армейские, полные юмора и жизненной мудрости рассказы Петра Яковлевича, угощаясь приготовленными по особому рецепту сибирскими пельменями.
На подготовленной Виктором Четверговым глиняной основе в день юбилея свадьбы родители оставили отпечатки своих рук. Табличку подписали сами юбиляры, а также мэр Рихард Эйгим и заведующая ЗАГСом Инесе Эйсане. После обжига керамическое изделие станет семейной реликвией. Чтобы потомки помнили.
Daugavpils.lv
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