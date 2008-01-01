Сдан в эксплуатацию еще один объект транспортной инфраструктуры города

Новости Общество | 17 ноября 2017 | 19:19

16 ноября в Даугавпилсе сдали в эксплуатацию еще одну отремонтированную часть дорожной инфраструктуры города. По проекту ремонтировали сразу три участка: улицу Пумпура от Баускас до Сигулдас, улицу Сигулдас от Пумпура до Силикату и улицу Силикату от Сигулдас до Елгавас.

Работы принимала комиссия в состав которой вошли первый заместитель председателя городской думы Игорь Прелатов, представители Департамента планирования среды и городского строительства, а также представитель подрядчика.

Общая протяженность реконструированных улиц – 1102 метра. Здесь построили асфальтное покрытие, обустроили современное освещение, систему ливневой канализации, перестроили водопроводные сети.

Со сдачей в эксплуатацию трех данных участков значительно улучшилось как визуальное состояние, так и доступность подъезда к производственным территориям. Кроме этого, приведена в порядок проезжая часть и в частном секторе, здесь стало удобнее подъезжать к домам, парковаться гостям, другими словами повысилось привлекательность этого района.

Daugavpils.lv