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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 ноября
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости Латвия | 17 ноября 2017 | 12:05
Пятница, 17 ноября: днем по всей стране — кроме Курземе — дожди
Погоду в Латвии определит область пониженного давления, циклоническая ложбина. Территорию страны пересечёт атмосферный фронт.
Днем он принесет небольшие дожди в Земгале, Видземе и Латгалию, а в Курземе выглянет солнце. Ветер умеренный, юго-западный, западный, на побережье — с порывами. Максимальная температура воздуха +4…+8 градусов.
В Риге воздух прогреется до +6...+8 градусов, а дождь ожидается в первой половине дня.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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