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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 ноября

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Новости Латвия | 17 ноября 2017 | 12:05

Пятница, 17 ноября: днем по всей стране — кроме Курземе — дожди

Пресс-фото

Погоду в Латвии определит область пониженного давления, циклоническая ложбина. Территорию страны пересечёт атмосферный фронт.

Днем он принесет небольшие дожди в Земгале, Видземе и Латгалию, а в Курземе выглянет солнце. Ветер умеренный, юго-западный, западный, на побережье — с порывами. Максимальная температура воздуха +4…+8 градусов.

В Риге воздух прогреется до +6...+8 градусов, а дождь ожидается в первой половине дня.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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