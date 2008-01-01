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Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела, ибо времени оно может занять больше, чем вы предполагаете.
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Новости Латвия | 15 ноября 2017 | 20:00
Названы лучшие школы Латвии по итогам централизованных экзаменов
Фонд Дружеского призыва в этом году в очередной раз признал Рижскую 1-ю государственную гимназию лучшей гимназией в Латвии. В группе средних школ награда в этом году будет вручена Даугавпилсской русской средней школе-лицею.
В категории сельских школ будет награждена Друвская средняя школа Салдусского краевого самоуправления, в группе специализированных школ — Музыкальня средняя школа Эмила. Дарзиня.
В номинации "Рост" награды удостоена Рижская общеобразовательная частная средняя школа "Эврика".
В этом году в конкурсе в четырех номинациях была номинирована 51школа.
Рейтинг составляется по результатам, полученным школьниками на централизованных экзаменах по пяти учебным предметам: латышскому языку, математике, английскому языку, естественным наукам (биология, физика, химия), истории, и по общему результату школы.
Delfi.lv
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