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Новости Латвия | 15 ноября 2017 | 20:00

Названы лучшие школы Латвии по итогам централизованных экзаменов

LETA

Фонд Дружеского призыва в этом году в очередной раз признал Рижскую 1-ю государственную гимназию лучшей гимназией в Латвии. В группе средних школ награда в этом году будет вручена Даугавпилсской русской средней школе-лицею.

В категории сельских школ будет награждена Друвская средняя школа Салдусского краевого самоуправления, в группе специализированных школ — Музыкальня средняя школа Эмила. Дарзиня.

В номинации "Рост" награды удостоена Рижская общеобразовательная частная средняя школа "Эврика".

В этом году в конкурсе в четырех номинациях была номинирована 51школа.
Рейтинг составляется по результатам, полученным школьниками на централизованных экзаменах по пяти учебным предметам: латышскому языку, математике, английскому языку, естественным наукам (биология, физика, химия), истории, и по общему результату школы.

Delfi.lv

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