В Риге сотни людей пришли к храму проститься с Михаилом Задорновым

Новости Латвия | 15 ноября 2017 | 19:58

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15 ноября в Риге сотни людей пришли к храму, чтобы проститься с писателем-сатириком Михаилом Задорновым, который скончался в Подмосковье 10 ноября после продолжительной болезни в возрасте 69 лет. Из храма катафалк с телом отправился в Юрмалу: Задорнов похоронен на кладбище Яундубулты.

В 11:00 в небольшом соборе Александра Невского на улице Бривибас в центре Риге началось отпевание. Перед началом мероприятия места в церкви закончились, внутрь больше никого не впускали, а двери храма закрыли.

Около входа в храм собрались сотни человек, полиция просила людей не загораживать проезжую часть. Несмотря на то, что вход в собор был закрыт, народ все прибывал. Спустя час после начала отпевания очередь достигла перекрестка улиц Блауманя и Тербатас.

После отпевания храм Александра Невского вновь открыл двери, чтобы пустить всех желающих попрощаться с писателем. Очередь людей стала понемногу продвигаться вперед. Около 13:00 гроб с телом вынесли из собора и проводили аплодисментами перед тем, как катафалк отправился в Юрмалу на кладбище Яундубулты. На траурной церемонии были первая и вторая жены Задорнова, его дочь и другие родственники: для похоронной процессии на кладбище им был предоставлен автобус.

Согласно завещанию, Михаил Задорнов похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом — советским писателем Николаем Павловичем Задорновым (1909—1992). В декабре 2009 года, к столетию со дня рождения отца, Михаил Задорнов открыл в Риге русскоязычную библиотеку — общедоступную и бесплатную. В своем завещании Задорнов просил продолжить поддержку этой библиотеки.

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале, прославился в 1980-е – выступал на телевидении, работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность", его произведения читали со сцены известные артисты, а в 1991-м – сразу после распада СССР – Задорнов поздравлял страну с Новым годом. В 90-е и 2000-е много выступал в России и за рубежом.

Михаил Задорнов был женат дважды. Первая жена — дочь бывшего первого секретаря ЦК Компартии Латвии Велта Яновна (девичья фамилия — Калнберзина), доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ. Вторая жена Елена Бомбина была администратором артиста. Дочь Елена училась в ГИТИСе.

Задорнов скончался в одной из подмосковных клиник 10 ноября в возрасте 69 лет. Официально причины смерти не назывались; за год до смерти у него была диагностирована опухоль головного мозга. Он проходил курс химиотерапии, но летом 2017-го отказался от лечения; о своей болезни Задорнов не рассказывал. Долгое время позиционировал себя как неоязычника, но за два месяца до смерти он исповедался, а в начале ноября соборовался — прошел через одно из церковных таинств.

На домашней странице артиста семья поблагодарила всех и сообщила: "Дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддержал нас в эти тяжелые дни. Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель".





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