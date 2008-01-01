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В вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю, хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 15 ноября 2017 | 19:34
В Крепости открыли восстановленный памятник воинам Латвийской армии
14 ноября в саду Даугавпилсской крепости открыли восстановленный памятник павшим войнам 10 Айзпутского пехотного полка, дислоцировавшегося здесь в 20-ые годы прошлого столетия.
На церемонии присутствовали советник премьер министра по развитию Латгалии Гунарс Упениекс, парламентский секретарь Министерства обороны Латвийской Республики Виестурс Силиниекс, представители вооруженных сил Латвии, местных общественных организаций, руководство Даугавпилса, студенты и школьники.
Памятник установили еще в 1924 году и открыли при большом скоплении военных и гражданского населения. С момента торжественных залпов прошло более 90 лет и за это время сменилась ни одна историческая эпоха. После Второй мировой войны верхняя часть памятного сооружения была демонтирована, а нижняя - служила постаментом бюстов вождей советского пролетариата – вначале Сталина, а затем Ленина. Предположительно в 1975 году бюст Ленина перенесли в другое место, а постамент так и остался стоять в Крепостном саду, подвергаясь тлетворному воздействию времени и природных явлений. Только в 2015 году общество «Наследие Даугавпилса» начало сбор пожертвований на восстановление памятного свидетельства борьбы за независимость Латвии.
Деньги на восстановление собирали всем миром, большую помощь в этом оказали как горожане, так и депутаты Сайма Латвийской Республики. Парламентский секретарь Министерства обороны Латвийской Республики Виестурс Силиниекс приветствуя собравшихся, поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении значимого для всей Латвии исторического объекта. Значимость события для Даугавпилса подчеркнул также Председатель Комитета по образованию и культуре Даугавпилсской Думы Янис Дукшинский.
После церемонии торжественного открытия восстановленного памятника в Крепости прошел парад воинов Латвийской армии.
Daugavpils.lv
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