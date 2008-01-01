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Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 15 ноября 2017 | 19:29
Каратисты на “Пути тигра”
4 ноября в литовском городе Каунас состоялся XIV международный турнир по карате “Tiger Way”. В соревнованиях принимали участие более 300 каратистов из клубов Литвы, Латвии, Беларуси и России.
Турнир проходил на 4 татами в различных возрастных категориях по КАТА (комплексы) и КУМИТЕ (поединки). В жёсткой конкурентной борьбе сборная команда “LFSKA” завоевала 5 призовых мест и заняла почётное 7 место в общекомандном зачёте среди 20 команд, представленных на турнире.
Во время совещания по итогам чемпионата президент даугавпилсской Академии карате Андрей Комар провёл переговоры с представителями федераций и клубов по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.
Впереди у каратистов из даугавпилсской Академии карате “LFSKA” много ответственных стартов, а главный из них, это международный турнир по карате “Baltic Funakoshi Cup”, который состоится 2 декабря в Даугавпилсе.
Администрация Академии Карате “LFSKA” благодарит всех тренеров, спортсменов и партнёров за целеустремлённость и поддержку!
Более подробный отчёт читайте на домашней странице Академии Карате “LFSKA” www.karateshotokan.lv
Автор: info „LFSKA”
Daugavpils.lv
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