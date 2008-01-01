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Новости Общество | 15 ноября 2017 | 19:23

В Даугавпилсе отметили День социального работника

14 ноября в Центре латышской культуры прошло мероприятие, посвященное Дню социального работника.

Здесь собрались представители той профессии, в которой не бывает случайных людей, потому что их труд – это каждодневная забота о тех, кто попал в беду, оказался без попечения родителей, стал жертвой непредвиденных житейских обстоятельств. Социальные работники Даугавпилса – настоящие профессионалы, которые выполняют свой долг и никогда не унывают.
Поздравить собравшихся пришел председатель Даугавпилсской городской Думы Рихард Эйгим, который поблагодарил социальных работников за их очень нужный усердный труд и выдержку. Председатель Социального комитета Даугавпилсской городской думы Хелена Солдатёнок высоко оценила профессионализм работников социальной системы и их вклад в развитие города.
За добросовестный труд грамотами были награждены коллективы Социальной службы города, детского дома-приюта «Приедите» и Даугавпилсского территориального центра социального ухода пенсионеров. В фойе Центра латышской культуры была устроена выставка детских конкурсных работ на тему «Моя мама – социальный работник». В нем приняли участие и дети из детского дома, которые рисовали своих воспитателей. Самому младшему участнику конкурса всего год и 8 месяцев. Все участники получили призы, подготовленные Даугавпилсским отделением Красного Креста.
Ну и конечно, была большая развлекательная программа. Легкие на подъем представители социальной сферы участвовали в конкурсах и соревнованиях. Праздник стал хорошей передышкой среди нелегких, полных забот будней социальных работников.

Daugavpils.lv

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