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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Всемирный день борьбы против диабета, Международный день пассажира
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Сегодня вы будете неожиданно слабы. Ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других, слабость ведь тоже можно сделать своим оружием.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 ноября 2017 | 22:31
Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе
Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и себя лично искренне и сердечно поздравляем Вас с государственным праздником – Днем провозглашения Акта о Независимости Латвийской Республики!
День Независимости – национальный праздник для каждого народа и служит символом победы, свободы и возрождения!
Мы выражаем абсолютную уверенность, что Латвия шаг за шагом добьется своей главной цели – процветания страны и благополучия граждан! С удовлетворением отмечаем устойчивые тенденции роста взаимовыгодного белорусско-латвийского сотрудничества и выражаем надежду на его дальнейшее развитие в интересах народов наших стран!
Искренне желаем сил и терпения в решении всех проблем, преодоления всех трудностей!
Пусть каждый день приносит новые успехи и добрые дела, в семьях царят согласие и достаток, звенят детские голоса!
Мира, стабильности и благополучия!
Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов
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