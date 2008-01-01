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Новости Общество | 14 ноября 2017 | 22:31

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе

Пресс-фото

Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и себя лично искренне и сердечно поздравляем Вас с государственным праздником – Днем провозглашения Акта о Независимости Латвийской Республики!

День Независимости – национальный праздник для каждого народа и служит символом победы, свободы и возрождения!

Мы выражаем абсолютную уверенность, что Латвия шаг за шагом добьется своей главной цели – процветания страны и благополучия граждан! С удовлетворением отмечаем устойчивые тенденции роста взаимовыгодного белорусско-латвийского сотрудничества и выражаем надежду на его дальнейшее развитие в интересах народов наших стран!
Искренне желаем сил и терпения в решении всех проблем, преодоления всех трудностей! 

Пусть каждый день приносит новые успехи и добрые дела, в семьях царят согласие и достаток, звенят детские голоса!
Мира, стабильности и благополучия!
 

Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов

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