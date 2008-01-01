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Новости Латвия | 14 ноября 2017 | 22:28

В ночь на среду ожидаются дожди и мокрый снег

D-fakti.lv

С запада к Латвии приближается небольшой циклон и широкая зона осадков - уже вечером во вторник в Курземе начнутся дожди, а ночью дождь и мокрый снег ожидаются по всей стране, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами - главным образом, в Видземе и Латгале - дороги обледенеют. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - западный ветер. Минимальная температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В среду между облаками будет проглядывать солнце, в восточной части страны сохранится более облачная погода, возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +3..+5 градусов на востоке страны до +8..+9 градусов на побережье Курземе.

Днем и вечером на побережье ожидаются порывы ветра до 13-18 метров в секунду.

В Риге в ночь на среду ожидается дождь, день будет солнечным, но к вечеру снова возможен небольшой дождь. Будет дуть юго-западный ветер, а температура воздуха составит от +2 градусов ночью до +7 градусов днем.

TVnet.lv

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