Женщину судят за поджог собственного дома и попытку подкупа свидетелей

Новости Происшествия | 14 ноября 2017 | 22:06

Пресс-фото Пресс-фото

В Резекненском суде начался процесс по делу о поджоге дома и попытке подкупить свидетелей. По делу проходит 44-летняя женщина, которая, согласно обвинительному заключению, сожгла свой дом в волости Наутрену, чтобы получить страховку и на эти деньги купить нужные ей свидетельские показания.

Расследование этого дела вели сотрудники Управления по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро Криминальной полиции Латгальского регионального управления полиции.

Расследуя еще одно дело, они выяснили, что женщина могла подговорить некое лицо дать в суде ложные свидетельские показания в рамках другого уголовного процесса по факту особо тяжкого преступления. Таким образом женщина собиралась обеспечить алиби своим родственникам.

За предоставление суду ложных сведений подозреваемая собиралась заплатить 5000 евро, которые она планировала получить от страховки за принадлежащий ей дом. Однако по не зависящим от нее причинам план сорвался, и женщину уличили в мошенничестве. 17 августа 2016 года подозреваемую задержали и отправили под арест.

Процесс по делу продолжится в марте 2018 года.

Delfi