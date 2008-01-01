Актуально!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 ноября
Всемирный день борьбы против диабета, Международный день пассажира
Именины:
Фрицис, Викентий / Адриан, Давид, Демьян
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Ваша звезда разгорается все сильней, освещая путь и вам и, заодно, окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1656 ()
|GBP
|0.8902 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.3309 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 1 по 11 ноября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 30 справок о смерти.
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {118}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}
7. Автобусы и трамваи {152}
8. Даугавпилсские каратисты отлично выступили в Испании {1}
9. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 14 ноября 2017 | 22:06
Женщину судят за поджог собственного дома и попытку подкупа свидетелей
В Резекненском суде начался процесс по делу о поджоге дома и попытке подкупить свидетелей. По делу проходит 44-летняя женщина, которая, согласно обвинительному заключению, сожгла свой дом в волости Наутрену, чтобы получить страховку и на эти деньги купить нужные ей свидетельские показания.
Расследование этого дела вели сотрудники Управления по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро Криминальной полиции Латгальского регионального управления полиции.
Расследуя еще одно дело, они выяснили, что женщина могла подговорить некое лицо дать в суде ложные свидетельские показания в рамках другого уголовного процесса по факту особо тяжкого преступления. Таким образом женщина собиралась обеспечить алиби своим родственникам.
За предоставление суду ложных сведений подозреваемая собиралась заплатить 5000 евро, которые она планировала получить от страховки за принадлежащий ей дом. Однако по не зависящим от нее причинам план сорвался, и женщину уличили в мошенничестве. 17 августа 2016 года подозреваемую задержали и отправили под арест.
Процесс по делу продолжится в марте 2018 года.
Добавить комментарий