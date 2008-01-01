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Новости Происшествия | 14 ноября 2017 | 22:02

Таможенники пресекли контрабанду сигарет и вывоз краденого Porsche Cayenne

VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов на границе Латвии с Белоруссией пресекли контрабанду 160 940 сигарет и вывоз краденого автомобиля Porsche Cayenne, сообщили в СГД.

На КПП Индрас 13 ноября при проверке грузового поезда из Белоруссии были найдены 145 940 сигарет Premjer и 15 000 сигарет NZ с белорусскими акцизными марками.

А на Даугавпилсской товарной станции 12 ноября при проверке вагона с десятью легковыми автомобилями, которые везли из Литвы в Таджикистан, был обнаружен краденый Porsche Cayenne (на фото).

По факту констатированных нарушений оформлены протоколы.

Delfi

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