Среда, 15 ноября: циклон даст знать о себе

Новости Латвия | 15 ноября 2017 | 07:45

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Погоду в Латвии определяет область пониженного атмосферного давления - циклон с облаками и дождем, всё как полагается. Зато можно утешиться тем, что мороза не будет.

Сегодня ожидается дождь и мокрый снег. Причем если в первой половине дня они возможны на востоке, а на остальной территории страны будет облачная с прояснениями погода и почти без осадков, то к вечеру она может испортиться и на западе Латвии.

Ветер от слабого до умеренного, юго-западный, западный, на побережье с порывами до 16 м/сек.

Максимальная температура воздуха +3…+8 градуса.

В Риге днем - без осадков, температура +5..+7 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM