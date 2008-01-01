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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 ноября
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Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела, ибо времени оно может занять больше, чем вы предполагаете.
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Новости Латвия | 15 ноября 2017 | 07:45
Среда, 15 ноября: циклон даст знать о себе
Погоду в Латвии определяет область пониженного атмосферного давления - циклон с облаками и дождем, всё как полагается. Зато можно утешиться тем, что мороза не будет.
Сегодня ожидается дождь и мокрый снег. Причем если в первой половине дня они возможны на востоке, а на остальной территории страны будет облачная с прояснениями погода и почти без осадков, то к вечеру она может испортиться и на западе Латвии.
Ветер от слабого до умеренного, юго-западный, западный, на побережье с порывами до 16 м/сек.
Максимальная температура воздуха +3…+8 градуса.
В Риге днем - без осадков, температура +5..+7 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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